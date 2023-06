Nederlandse industrie krimpt nog harder Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie is in mei opnieuw gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van Nevi. De index daalde van 44,9 in april naar 44,2 in mei. Het is daarmee de negende maand op rij dat de bedrijfsomstandigheden verslechterden en de grootste achteruitgang in drie jaar. De zwakke vraag was de voornaamste reden voor de sterkere krimp van de productie en het aantal nieuwe orders. Bedrijven kochten minder in en verkleinden hun voorraden om deze aan te passen aan de lagere werklast. De inkoopkosten daalden voor het eerst in drie jaar. "De industrie gaat gebukt onder trage economische groei, die wordt veroorzaakt door de snel gestegen rente en de hoge inflatie", zei sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO in een toelichting. Een sterk herstel van de industrie is volgens de econoom niet te verwachten zolang de economische vooruitzichten niet verbeteren. De NEVI PMI is samengesteld uit verschillende deelindexen. Een stand boven de 50 duidt op een groeiende economie en een stand lager dan 50 punten op een daling van de industriële activiteiten. Bron: ABM Financial News

