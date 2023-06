Huis van Afgevaardigden stemt in met schuldendeal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vannacht ingestemd met de akkoord dat president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy afgelopen weekend sloten over een verhoging van het schuldenplafond. Er waren 314 voor-stemmen en 117 tegen. In ruil voor de verhoging van het schuldplafond tot 1 januari 2025, na de presidentsverkiezingen, moet er wel bezuinigd worden. Nu het Huis de deal heeft goedgekeurd, gaat deze door naar de Senaat. Heel veel tijd is er niet meer, omdat Biden de deal uiteindelijk ook nog moet ondertekenen en minister Janet Yellen heeft aangegeven dat op 5 juni de Verenigde Staten niet langer aan alle verplichtingen kunnen voldoen. Bron: ABM Financial News

