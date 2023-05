Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat zwakke economische cijfers uit China de zorgen over de vraag van één van 's werelds grootste importeurs versterkten. Uit officiële cijfers van de Chinese overheid bleek dat de Chinese industrie in mei nog harder is gekrompen, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde. "Beleggers zijn nerveus over de toekomstige vraag, een gevoel dat nog wordt verergerd door tegenvallende Chinese productiegegevens. Nu de economische vooruitzichten onzeker blijven voor 's werelds grootste importeur van ruwe olie, dalen de vraagverwachtingen, waardoor de prijzen dalen", zei marktanalist Ricardo Evangelista van ActivTrades. Olie eindigde dinsdag op zijn laagste niveau in bijna vier weken, onder druk van zorgen over de economische groei. Op 4 juni komt OPEC+ bijeen. De minister van energie van Saoedi-Arabië waarschuwde eerder deze maand dat short sellers "op moeten passen". Analisten interpreteerden de opmerkingen als een waarschuwing dat een nieuwe ronde van productieverlagingen in het verschiet zou kunnen liggen. "Ik verwacht dat OPEC+ de productie ongewijzigd zal laten, tenzij Brent aan het einde van vrijdag in contango wordt verhandeld" zei marktanalist Robert Yawger van Mizuho Securities. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,0 procent, ofwel 1,37 dollar, lager op 68,09 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.