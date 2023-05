Amerikaanse economie weinig veranderd - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De algehele economische activiteit in de Verenigde Staten is over het algemeen in april en begin mei weinig veranderd. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

In vier districten werd een kleine stijging in activiteit gerapporteerd, in zes districten was de situatie ongewijzigd en in twee districten was sprake van een lichte tot matige daling in activiteit.

De verwachtingen voor toekomstige groei zijn iets verslechterd, hoewel de meeste contacten nog steeds een verdere groei in activiteit verwachten.

In de meeste districten noteerden de consumentenuitgaven stabiel of hoger. Onderwijs- en zorgorganisaties constateerden een stabiele activiteit. Ook de productieactiviteit bleef in de meeste districten stabiel, terwijl de problemen in de toeleveringsketen verbeterden.

De vraag naar transportdiensten daalde en dan met name in het vrachtvervoer.

De residentiële vastgoedactiviteit trok in de meeste districten aan, terwijl de commerciële bouw- en vastgoedactiviteiten over het algemeen afnamen.

De vooruitzichten voor de landbouwinkomsten daalden in de meeste districten, terwijl de energieactiviteit vlak tot licht lager noteerde.

De financiële omstandigheden waren volgens het rapport in de meeste districten stabiel of iets krapper.

Daarnaast constateerden verschillende contacten in verschillende districten een stijging van achterstallige vorderingen op consumentenleningen, die daarmee dichter bij het niveau van voor de pandemie uitkwamen.

De hoge inflatie en het einde van de Covid-19-uitkeringen drukt op de budgetten van huishoudens met een laag en gemiddeld inkomen, waardoor de vraag naar sociale diensten toenam, zo meldde het rapport.

Arbeidsmarkt

De werkgelegenheid steeg afgelopen verslagperiode in de meeste districten, hoewel in een trager tempo dan in eerdere rapporten. Al met al sprak het Beige Book van een aanhoudend sterke arbeidsmarkt.

Desondanks werd in verschillende districten wel een afkoeling van de arbeidsmarkt geconstateerd, waarbij het met name in de bouw-, transport- en financiële-sector makkelijker bleek om mensen in te huren. Veel contacten meldden volledig bemand te zijn, terwijl sommigen meldden het aannemen van nieuw personeel te onderbreken of het personeelsbestand te verminderen, onder andere vanwege grotere onzekerheid over de economische vooruitzichten. De lonen stegen bescheiden.

Prijzen

De prijzen stegen in de afgelopen verslagperiode gematigd, hoewel het tempo in veel districten vertraagde, aldus het Beige Book. In de meeste districten wordt in de komende maanden een vergelijkbaar tempo voorzien in prijsstijgingen.

De consumentenprijzen bleven stijgen vanwege de solide vraag en stijgende kosten, hoewel verschillende districten een grotere prijsgevoeligheid bij consumenten constateerden dan in de voorafgaande rapporten.

Over het algemeen stegen de niet-arbeidskosten, maar veel contacten meldden dat de kostendruk was afgenomen en merkten op dat de prijs daalt voor sommige inputs, zoals het transport en bepaalde grondstoffen. Huizenprijzen en huren stegen per saldo licht, na weinig groei in de voorgaande periode, aldus het rapport.