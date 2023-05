Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,6 procent tot 4.181,84 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 32.856,23 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 12.959,53 punten.

Het sentiment kwam woensdag met name onder druk te taan door tegenvallende macro-data uit China. Uit officiële cijfers van de Chinese overheid bleek dat de Chinese industrie in mei nog harder is gekrompen, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde.

"De angst voor een groeivertraging is toegenomen nu de laatste data uit China een haperend herstel laten zien, waardoor het sentiment op de markten terugloopt", zei Hargreaves Lansdown.

Daarnaast is de markt in afwachting van de stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over een akkoord voor een verhoging van het schuldenplafond.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 3,7 procent. De marktindex daalde van 205,0 naar 197,4.

Tevens werd bekend dat de inkoopmanagersindex van ISM voor de regio Chicago in mei veel sterker dan verwacht is gedaald. De index daalde van 48,6 in april naar 40,4 in mei.

Het aantal vacatures in de Verenigde Staten is in april licht gestegen. In april bedroeg het aantal openstaande vacatures 10,1 miljoen, tegen 9,75 miljoen in maart.

De euro/dollar noteerde op 1,0648. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0694 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0735 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,3 procent lager.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een zestal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de arbeidskosten in het eerste kwartaal, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices, de bouwuitgaven en de wekelijkse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Hewlett Packard Enterprise daalde 6,9 procent, nadat het bedrijf zijn eigen omzetdoel niet wist te halen afgelopen kwartaal.



HP, de maker van apparatuur, verloor 4,2 procent. De kwartaalomzet was de laagste sinds de start van de coronacrisis. Wel rekent HP op een aantrekkende markt in de tweede helft van het jaar.

Nvidia noteerde 3,8 procent lager. Dinsdag was Nvidia eventjes de eerste chipfabrikant in de geschiedenis met een marktwaarde van 1 biljoen dollar.

Sportsman's Warehouse boekte een kwartaalverlies en rekent op minder omzet in het komende kwartaal. Het aandeel daalde 18,0 procent.

Halfgeleiderontwerper Ambarella stelde ook teleur met de omzet voor het tweede kwartaal en noteerde 15,4 procent lager.