Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,1 procent tot 451,76 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,5 procent op 15.664,02 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,5 procent op 7.098,70 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,0 procent lager op 7.446,14 punten. De aandelenmarkten zetten daarmee de neerwaartse trend voort, waarbij luxegoederen, vastgoedaandelen en oliemaatschappijen het hardst worden getroffen, na teleurstellende data uit China. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de Chinese industrie in mei nog harder is gekrompen, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde. Morgen volgen deze inkoopmanagersdata van S&P Global. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Duitse consumentenprijzen in mei op maandbasis onverwacht zijn gedaald. Zij daalden met 0,1 procent, terwijl de inflatie op jaarbasis 6,1 procent bedroeg. na een inflatie van 7,2 procent in april. Economen hadden gerekend op een daling van de inflatie tot 6,5 procent. "Een nieuwe daling van de totale inflatie suggereert dat de desinflatoire trend in Duitsland geleidelijk aan breder wordt. Het zal de Europese Centrale Bank er echter nog niet van weerhouden om de rentes opnieuw te verhogen", waarschuwde econoom Carsten Brzeski van ING. Het aantal Duitse werklozen is in mei licht gestegen, maar het werkloosheidspercentage bleef op 5,6 procent staan. De Franse economie is in het eerste kwartaal op kwartaalbasis gegroeid met 0,2 procent, terwijl de Franse consumentenprijzen op jaarbasis in mei met 5,1 procent stegen, tegen 5,9 procent een maand eerder. Op maandbasis daalden de consumentenprijzen met 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0661. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0684 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0735 op de borden. Olie werd woensdag tot 1,1 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Hermes International verloor in Parijs 2,3 pocent, LVMH daalde 2,9 procent, terwijl Kering ook 2,9 procent daalde. Shell leverde 1,9 procent in en Totalenergies noteerde 1,5 procent lager. In Parijs was Capgemini met een koerswinst van 6,3 procent de sterkste stijger, terwijl Renault met een verlies van 4,3 procent onderaan bungelde. In Frankfurt won Hannover Rueck 0,5 procent, Daimler Truck steeg 0,5 procent en Covestro verloor 5,0 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent lager op 4.166,97 punten. De Dow Jones index daalde 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

