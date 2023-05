Beursblik: Heineken op schema in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken ligt op schema om de outlook voor 2023 te halen, ondanks het relatief slechte weer in Europa. Dit stellen analisten van Bank of America woensdag in een rapport. Vanochtend bleek dat het Mexicaanse Femsa in totaal voor ruim 3,0 miljard euro aan aandelen Heineken en Heineken Holding heeft verkocht. Met deze transactie achter de rug, ligt het volgens de analisten van de bank voor de hand zich weer te richten op het fundamentele verhaal van de Nederlandse brouwer. Ondanks het slechte weer in Europa, zal Heineken volgens de analisten dit jaar een autonome EBIT-groei van 5 tot 10 procent realiseren. Hoewel de situatie in Vietnam, goed voor 6 procent van de groepsomzet en met heel erg hoge marges, en in Nigeria, dat 4 procent aan de groepsomzet bijdraagt, is verslechterd, wordt dit volgens de analisten gecompenseerd door een verbetering van de mix van verkoopkanalen in Europa, hogere prijzen in Europa en een dalende kostendruk sinds december, hoewel dit grotendeels pas merkbaar zal zijn in 2024. Bank of America handhaaft het koopadvies op Heineken met een koersdoel van 130,00 euro. Het aandeel sloot woensdag 2,2 procent lager op 94,48 euro. Bron: ABM Financial News

