AEX sluit mei af met verlies

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, met de AEX die de maand mei net onder 750 punten afsloot. Economische cijfers uit China en de VS vielen niet mee, maar de olieprijs wist de daling aan het einde van de dag wel te beperken.

De AEX sloot 1 procent in het rood op 748,86 punten.

Daarmee is de hoofdindex in de maand mei met bijna 10 punten of ruim 1 procent gedaald. April werd afgesloten op 758,49 punten.

"Het is alweer de laatste dag van de maand en dat betekent dan veel professionele beleggers hun portefeuilles voor de buitenwereld zo mooi mogelijk willen presenteren, ook wel 'window dressing' genoemd. Goed presterende beleggingen worden bijgekocht en brekebeentjes verkocht", stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Hij wees op de verkoop van olie-aandelen en aankoop van IT-aandelen dinsdag als voorbeeld van dit gedrag.

Beleggers wachtten nog altijd op de definitieve verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Nadat in het weekend een akkoord werd gesloten, zal er vermoedelijk vandaag worden gestemd in het Huis van Afgevaardigden. Daarna volgt nog de Senaat. De deal moet uiterlijk 5 juni geformaliseerd zijn, omdat Washington anders niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Beleggers hadden verder aandacht voor de inflatiecijfers uit Frankrijk en Duitsland. De Franse inflatie daalde sterker dan verwacht, van 5,9 procent in april tot 5,1 procent in mei. Economen rekenden op 5,3 procent. In Duitsland daalde de inflatie van 7,2 naar 6,1 procent, wat voor enige opluchting zorgde. Toch is er nog een lange weg te gaan volgens econoom Fritzi Köhler-Geib.

Een indicator van ISM liet een sterke terugval van de economie in de regio Chicago in mei zien, met minder orders en lagere prijzen die wijzen op een afnemende vraag. Ook was er een toename van het aantal vacatures in de VS. Vrijdagmiddag verschijnt het grote Amerikaanse banenrapport.

De euro/dollar handelde op 1,0661 en de olieprijs daalde licht, herstellend van een eerdere sterkere daling. WTI-olie kostte 69,08 dollar per vat.

Stijgers en dalers

In de AEX was RELX de uitblinker met een plus van 1,5 procent.

Financials stonden onder druk. ABN AMRO verloor 3,1 procent, nadat toezichthouder DNB aankondigde de contracyclische kapitaalbuffer te verhogen, wat de ruimte voor dividend verkleint. ING, dat ook meer kapitaal moet aanhouden, sloot 1,9 procent lager. De recente onrust in de Amerikaanse bankensector, als gevolg van het hogere renterisico, was de aanleiding om de buffers te versterken. Ook in de VS gingen Amerikaanse banken lager na een rapport van toezichthouder FDIC die wees op de risico's van hoge inflatie en stijgende rente.

Verzekeraars Aegon en NN Group verloren 3 procent, nadat de Nederlandse pensioenwet werd aangenomen. De pensioenhervorming vergroot de pensioenmarkt voor verzekeraars en vooral NN Group kan daardoor groeien, voorzien analisten van ING.

Philips en Heineken behoorden ook tot de grootste dalers, met koersverliezen van ruim 3 en ruim 2 procent. Heineken maakte in de ochtend bekend dat het voor 333 miljoen euro aandelen heeft teruggekocht van het Mexicaanse Femsa.

In de AMX was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de sterkste daler met een koersverlies van 6 procent. Ook Signify leverde 4 procent in, net als roestvrijstaalbedrijf Aperam.

Allfunds was één van de weinige winnaars.

Azerion was spekkoper bij de smallcaps. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal meer omzet en zag de winstgevendheid aantrekken. Ook herhaalde Azerion de outlook en ziet het significant meer ruimte om kosten te besparen. Het aandeel steeg 2,7 procent.

Fastned sloot de rij met een verlies van ruim 2 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 liepen de verliezen op Wall Street op tot een procent.