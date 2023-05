Beursblik: meer ruimte voor verzekeraars na pensioenhervorming Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Eerste Kamer heeft dinsdagavond na lang debat de herziening van het pensioenstelsel goedgekeurd, wat betekent dat alle bedrijfspensioenen zullen worden omgevormd naar een regeling die niet langer een percentage van het verdiende loon belooft als pensioenuitkering. Zulke grote pensioenhervormingen waren in het verleden vaak reden voor beleggers om te hopen dat verzekeraars ervan kunnen profiteren, maar gingen dan niet door of verwaterden zodanig dat er geen substantieel voordeel voor verzekeraars overbleef, stelde analist Jason Kalamboussis van ING woensdag in een rapport. De hervorming van de Nederlandse pensioenmarkt van 'defined benefit' regelingen (die een percentage van het verdiende loon toezeggen) naar 'defined contribution' regelingen (met onzeker resultaat) zal in Nederland een relatief bescheiden omvang hebben, verwacht ING, met beperkte voordelen voor verzekeraars. Met name NN Group kan hier sterk van profiteren, als marktleider met een marktaandeel van 40 procent, op ruime afstand van zijn rivalen, Aegon (17 procent en ASR (13 procent), ondanks de aanstaande fusie van die twee. Andere partijen zijn Athora met een marktaandeel van 13 procent, met vooral gesloten boeken van pensioenpolissen, en de aanzienlijk kleinere spelers ABN en Allianz. Voor eind 2027 zal de nieuwe pensioenwet geleidelijk worden ingevoerd. Voor verzekeraars verdubbelt hierdoor de markt voor bedrijfspensioenfondsen ruwweg. Kalamboussis denkt dat kleinere en middelgrote bedrijfspensioenfondsen, met een beheerd vermogen tot 2,5 miljard euro, onder druk zullen komen te staan door hogere kosten, transitie van beleggingen en druk van de toezichthouder DNB om aan te tonen dat het pensioenfonds voldoende kennis en expertise in huis heeft. Het gaat om zo'n 70 pensioenfondsen met in totaal 56 miljard euro in beheer, die waarschijnlijk terecht zullen komen bij verzekeraars, grotere bedrijfspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Verzekeraars kunnen hopen om daar zo'n 15 miljard tot 20 miljard euro van binnen te halen, denkt de analist. Dit zal vooral plaatsvinden door pensioenfondsen uit te kopen. NN Group won de afgelopen paar jaar 2 van de 5 van dit soort transacties. Al met al denkt ING dat de verzekeraars door de pensioenhervorming en ook door de geleidelijke verschuiving van de beleggingen naar hogere rendementen meer kapitaal kunnen genereren dan zij tot nu toe in hun doelstellingen hebben verwoord. Bron: ABM Financial News

