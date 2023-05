Lagere start voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, terwijl de olieprijs opnieuw stevig daalt.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening 0,5 procent lager en de Nasdaq-future geeft een daling van 0,4 procent aan.

Teleurstellende cijfers uit China zorgden voor een risicomijdende stemming op de mondiale financiële markten. Een indicator voor de industrie in China daalde in mei onverwacht tot 48,8. Dat duidt op duidelijke krimp, terwijl in de Chinese dienstensector de groei nadrukkelijk vertraagde.

"Vrees voor een groeivertraging is toegenomen na de laatste cijfers uit China, die wijzen op een haperend herstel, waardoor het sentiment op de markten een tik krijgt", stelde Hargreaves Lansdown.

"China lijkt niet meer de groeimotor die de vertraging van Amerika kan compenseren, en het economische herstel van de pandemie in China lijkt steeds twijfelachtiger. Een bewolkt geopolitiek landschap draagt ook bij aan de zorgen", aldus Hargreaves Lansdown.

De stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over een akkoord voor een verhoging van het schuldenplafond draagt bij aan de onzekerheid. Verwacht wordt dat de stemming positief afloopt, maar men is beducht voor een kink in de kabel.

Vanmiddag staan ook nog een inkoopmanagersindex in Chicago en de vacatures op de agenda.

De olieprijs daalt opnieuw stevig. Een juli-future West Texas Intermediate daalde 3,1 procent tot 67,28 dollar, terwijl een augustus-future Brent-olie 2,7 procent goedkoper werd op 71,67 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0686. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0724 op de borden. De dollar wordt sterker woensdag, op de toenemende verwachting dat de Federal Reserve de rente in juni toch zal verhogen. Ook dalende aandelenkoersen zorgen voor een vlucht naar de dollar als veilige haven.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Hewlett Packard Enterprise stond voorbeurs 9 procent lager, nadat het bedrijf zijn eigen omzetdoel niet wist te halen afgelopen kwartaal.



Ook HP, de maker van apparatuur, stond 6 procent lager voorbeurs. De kwartaalomzet was de laagste sinds de start van de coronacrisis. Wel rekent HP op een aantrekkende markt in de tweede helft van het jaar.

Nvidia noteerde 2 procent lager in de handel voorbeurs. Dinsdag was Nvidia eventjes de eerste chipfabrikant in de geschiedenis met een marktwaarde van 1 biljoen dollar.

Sportsman's Warehouse boekte een kwartaalverlies en rekent op minder omzet in het komende kwartaal. Het aandeel stond voorbeurs 8 procent lager.

Halfgeleiderontwerper Ambarella stelde ook teleur met de omzet voor het tweede kwartaal en noteerde 19 procent lager.

Slotstanden

De S&P500-index bleef dinsdag dicht bij huis en sloot op vrijwel ongewijzigd op 4.205,52 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 13.017,43 punten. De Dow Jones-index daalde 0,1 procent tot 33.042,78 punten.