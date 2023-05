DNB verhoogt kapitaalbuffers banken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandsche Bank gaat over een jaar de vereiste kapitaalbuffers voor banken in Nederland verhogen met een procentpunt. Dat bleek uit het Overzicht Financiële Stabiliteit dat de centrale bank woensdag publiceerde. De zogenaamde contracyclische kapitaalbuffer wordt per 31 mei 2024 verhoogd van 1 naar 2 procent. Dit is het eigen vermogen dat de bank extra in kas moet hebben, op basis van waargenomen risico's in de economische cyclus. De aanvullende vermogenseis geldt voor banken die in Nederland krediet verlenen, waaronder ook buitenlandse banken. Deze buffer geeft banken in slechte tijden ruimte om verliezen op te vangen, zodat ze hun kredietverlening niet hoeven te beperken en zo de economische crisis onnodig zouden verergeren. Voor nationaal systeemrelevante banken gaat de macroprudentiële buffereis juist omlaag. De omvang van de Nederlandse bankensector is kleiner geworden, vergeleken met de economie, sinds 2016 toen deze eis werd ingevoerd. In totaal hoeven banken hierdoor niet veel extra kapitaal in kas te hebben door de twee wijzigingen. Meer aandacht voor renterisico DNB wil ook internationaal verkennen of het renterisico onderdeel moet zijn van de kapitaaleisen voor banken, terwijl ook de liquiditeitseisen tegen het licht moeten worden gehouden, nu in de Verenigde Staten is gebleken dat bedrijven en particulieren hun spaargeld razendsnel kunnen weghalen als een bank in problemen dreigt te raken. Het grootste risico voor de financiële stabiliteit is momenteel het rente- en liquiditeitsrisico, blijkt uit het OFS. Bron: ABM Financial News

