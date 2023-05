Aandeelhouders KPN akkoord met bestuurswisselingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van KPN zijn akkoord gegaan met de benoeming van Marga de Jager tot lid van de raad van commissarissen. Zij volgt Chantal Vergouw op, die terugtreedt omdat ze toetreedt tot de raad van bestuur van KPN als Chief Business Market. Behalve Vergouw treedt ook Wouter Stammeijer per 1 juni toe tot de raad van bestuur van KPN. Beide zijn benoemd voor een termijn van vier jaar. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.