Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager op de laatste dag van de maand, in een markt die zich bewust is van de renterisico's, verdere scheurtjes in de Chinese economie en nog geen zekerheid over het Amerikaanse schuldenplafond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,2 procent op 455,80 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 15.854,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,5 procent met een stand van 7.173,71 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.508,73 punten.

Nieuwe gegevens toonden woensdag aan dat de enorme vastgoedsector in China het nog steeds moeilijk heeft, ondanks tekenen van herstel eerder dit jaar.

"We zien geen tekenen van brede participatie. We zien geen tekenen van vroegcyclische factoren die beter presteren dan het marktgemiddelde, alleen AI is momenteel de locomotief die de markt voortsleept", zegt Andrew Smith, beleggingsstrateeg bij Delos Capital Advisors in Dallas.

"Het is vandaag de laatste dag van de maand en dat betekent dan veel professionele beleggers hun portefeuilles voor de buitenwereld zo mooi mogelijk willen presenteren, ook wel 'window dressing' genoemd. Goed presterende beleggingen worden bijgekocht en brekebeentjes verkocht. Gisteren zagen we daar op de Europese beurzen duidelijke voorbeelden van: olieaandelen werden van de hand gedaan en IT-aandelen gekocht", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Beleggers zijn ook nog altijd in afwachting van een definitief akkoord in de VS over de verhoging van het schuldenplafond. Vermoedelijk wordt er vandaag gestemd in het Huis van Afgevaardigden. Daarna volgt nog de Senaat. De deal moet uiterlijk 5 juni geformaliseerd zijn, omdat Washington anders niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

De Franse inflatie kwam in mei voorlopig op jaarbasis uit op 5,1 procent, minder dan de verwachte 5,3 procent en een stuk minder dan de 5,9 procent in april. De verwachting voor de Duitse inflatie ligt op 6,5 procent op jaarbasis tegen 7,2 procent een maand eerder.

Het banenrapport van ADP is naar donderdag verhuisd in verband met Memorial Day van afgelopen maandag.

Vandaag houdt de voorzitter van de ECB Christine Lagarde een redevoering en bestuurders Michelle Bowman en Philip Jefferson nemen ook het woord.

Olie noteerde woensdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het rood op 68,78 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 73,00 dollar werd betaald, een daling van 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0670. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0684 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0724 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Op de beurs van Parijs noteerde de koers van het aandeel Kering 2,5 procent lager. De koers van het aandeel Saint Gobain leverde 2,0 procent in. In Frankfurt waren er koersverliezen van meer dan 2 procent voor de aandelen Beiersdorf, Continental en Covestro. Bij het aandeel Vonovia ging er zelfs ruim 3 procent van de koers af.

Aan de pluszijde was het pover gesteld, met uitzondering van de koers van het aandeel van het Franse Capgemini, die 4,8 procent winst boekte. De koers van het aandeel Veolia was een goede tweede met een plus van 2,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P500-index bleef dinsdag dichtbij huis en sloot vrijwel ongewijzigd op 4.205,52 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 13.017,43 punten. De Dow Jones-index daalde 0,1 procent tot 33.042,78 punten.