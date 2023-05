Valuta: dollar blijft geliefd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag ruim onder de 1,07 dollar in een markt die gevoelig blijft voor inflatiedata, zoals vandaag uit Frankrijk en Duitsland, en de oplopende rentes in de Verenigde Staten

"De beweging van de dollar is al enige tijd ingezet en lijkt voorlopig stand te houden", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Voor veel partijen is de munt het beste alternatief nu de Federal Reserve de inflatie in de VS niet de kant uit ziet gaan die het ambieert en er twijfels bestaan over de kracht van de Chinese economie. Beijing maakte vandaag over mei gedaalde inkoopmanagersindices voor de industrie en de dienstensector bekend, met een toenemende krimp in de industrie", aldus Mevissen.

Wat Mevissen betreft kan de Duitse inflatie de euro bij een groter dan verwachte afname nog verder onder druk zetten ten opzichte van de dollar.

De Franse inflatie kwam in mei voorlopig op jaarbasis uit op 5,1 procent, minder dan de verwachte 5,3 procent en een stuk minder dan de 5,9 procent in april.

De verwachting voor de Duitse inflatie ligt op maandbasis op 0,3 procent tegen 0,4 procent in april en op 6,5 procent op jaarbasis tegen 7,2 procent een maand eerder.

De publicatie van de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector over is naar donderdag verhuist in verband met Memorial Day van afgelopen maandag.

Vandaag houdt de voorzitter van de ECB Christine Lagarde een redevoering en bestuurders Michelle Bowman en Philip Jefferson nemen ook het woord.

De euro noteerde woensdag 0,7 procent lager op 1,0661 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8632 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,5 procent en noteerde op 1,2351 dollar.