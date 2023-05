AEX opnieuw in het rood, maar krabbelt wel wat op

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet woensdagochtend opnieuw een stapje terug. Rond de klok van 11 uur noteert de AEX 0,3 procent in het rood op 754,18 punten.

"Het is alweer de laatste dag van de maand en dat betekent dan veel professionele beleggers hun portefeuilles voor de buitenwereld zo mooi mogelijk willen presenteren, ook wel 'window dressing' genoemd. Goed presterende beleggingen worden bijgekocht en brekebeentjes verkocht. Gisteren zagen we daar op de Europese beurzen duidelijke voorbeelden van: olieaandelen werden van de hand gedaan en IT-aandelen gekocht", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.



Beleggers zijn nog altijd in afwachting van een definitief akkoord in de VS over de verhoging van het schuldenplafond. Vermoedelijk wordt er vandaag gestemd in het Huis van Afgevaardigden. Daarna volgt nog de Senaat. De deal moet uiterlijk 5 juni geformaliseerd zijn, omdat Washington anders niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Beleggers hebben vandaag verder aandacht voor de inflatiecijfers uit Frankrijk en Duitsland, en in de VS voor de arbeidsmarkt, in de vorm van het banenrapport van ADP en de openstaande vacatures. Vrijdagmiddag verschijnt het grote banenrapport.

De Franse prijzen stegen in mei met 5,1 procent op jaarbasis. In april was dit nog 5,9 procent. De verwachting van economen voor mei lag op een inflatie van 5,3 procent.

De euro/dollar handelde op 1,0676 en olie daalde opnieuw en werd nog eens een procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX is ASMI een van de koploper met een koerswinst van 1,1 procent. In gesprek met Bloomberg gaf de CEO aan nauwelijks last te hebben van de opgelegde handelsbeperkingen vanuit de VS. RELX wint 1,4 procent.

Heineken en Prosus dalen beide circa 2 procent. Heineken maakte woensdagochtend bekend dat het voor 333 miljoen euro aandelen Heineken en Heineken Holding heeft teruggekocht van het Mexicaanse Femsa.

In de AMX gaat Alfen 1,8 procent in het groen, gevolgd door Allfunds met een stijging van 1,0 procent.

Just Eat Takeaway verliest 4,1 procent.

In de AScX wint Azerion ruim 6 procent na cijfers. Azerion boekte in het eerste kwartaal meer omzet en zag de winstgevendheid aantrekken. Ook herhaalde Azerion de outlook en ziet het significant meer ruimte om kosten te besparen.

Fastned sluit de gelederen met een verlies van 3,8 procent.