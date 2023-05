UBS zet koersdoel van €40 op Galapagos Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS is woensdag begonnen met het volgen van Galapagos met een Neutraal advies en een koersdoel van 40,00 euro. De analisten zijn voorzichtig gestemd, nadat het biotechbedrijf had besloten om niet langer Amerikaanse goedkeuring voor Jyseleca na te streven. Dit is het vlaggenschip medicijn voor auto-immuunziekten van Galapagos. Terwijl Jyseleca is goedgekeurd in de EU met een verwachte piekomzet van 400 miljoen euro, denkt UBS niet dat dit voldoende is om het aandeel hoger te zetten. UBS is wel positief over de strategie van het bedrijf om oncologische celtherapie te starten onder leiding van nieuw management. Daarmee bevindt Galapagos zich echter in een zeer vroeg stadium en het veld is zeer concurrerend, waarschuwde UBS. Galapagos heeft echter voldoende middelen, benadrukte analist Xian Deng. Het aandeel Galapagos daalde woensdag een procent naar 39,12 euro. info@abmfn.nl

