UBS verhoogt koersdoel Besi stevig

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 91,00 naar 128,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De analisten van UBS zien nog veel meer potentie in de hybrid bonding technologie van Besi. "We zien nog slechts het topje van de ijsberg." En de markt onderschat ook de potentie van deze technologie, vindt analist Madeleine Jenkins. De uitgangspositie van Besi met hybrid bonding is volgens de analist dan ook top. De komende periode kunnen de cijfers van Besi nog wat tegenvallen, waarschuwt Jenkins, maar zij verwacht een herstel richting het einde van het jaar. Tussen 2022 en 2027 rekent UBS op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei voor Besi van 20 procent. De analistenconsensus zit op 15 procent, voegde Jenkins toe. Bron: ABM Financial News

