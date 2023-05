Beursblik: TKH verwerft belangetje met groeipotentieel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De desinvestering van de Franse tak door TKH Group levert een belang van 40 procent in SCS Wityu op, dat de potentie heeft op termijn in waarde te stijgen. Dit concludeerde ING woensdag. ING merkte op dat de waarderingsfactor waartegen TKH France werd verkocht met 0,91 lager ligt dan de 1,24 waartegen de groep wordt gewaardeerd. TKH wordt daarvoor met het genoemde belang in SCS Wityu voor gecompenseerd. Onderliggend verkoopt TKH volgens ING activiteiten die een marge genereren die lager ligt dan die van de groep. ING waardeerde TKH France op circa 100 miljoen euro, iets minder dan de 118 miljoen euro die TKH overeenkwam met de koper. En TKH kan in de toekomst het belang van 40 procent nog te gelde maken. De bank heeft een koopadvies op het aandeel TKH met een koersdoel van 65,50 euro. Op een rood Damrak noteerde de koers van het aandeel TKH Group 0,3 procent lager op 47,14 euro. Bron: ABM Financial News

