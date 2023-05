'ASMI ziet maar beperkte impact van Chinese chipbeperkingen' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ASM International denkt dat de maatregelen van de VS op de export van chips naar China geen grote impact zullen hebben. Dit zei CEO Benjamin Low woensdag in een interview met Bloomberg. Een groot gedeelte zal gecompenseerd worden door de sterke vraag naar halfgeleiders die worden gebruikt voor AI. Generatieve AI, een vorm van kunstmatige intelligentie die verantwoordelijk is voor het creëren van nieuwe en originele inhoud, heeft de laatste tijd een sterke groei doorgemaakt, vooral geholpen door de lancering van OpenAI's ChatGPT eind vorig jaar. Het heeft er mede voor gezorgd dat Nvidia Corp inmiddels een beurswaarde heeft van meer dan 1.000 miljard dollar. "Als je kijkt naar hoeveel gegevens er worden gegenereerd in de volgende vijf, zeven tot tien jaar dan heb je veel geheugen nodig […] ChatGPT of generatieve AI heeft acht keer zoveel geheugen nodig als een normale Google-zoekopdracht", zei Loh tijdens het interview in Seoul. ASM, wordt net als de Nederlandse sectorgenoot ASML verhinderd om de meest geavanceerde apparatuur voor het maken van chips te verkopen aan China zonder goedkeuring van de overheid. Loh herhaalde woensdag dat niet meer dan 4 procent van de totale omzet van ASMI wordt getroffen door de genoemde beperkingen. "Het is geen drama. Het meest geavanceerde type apparatuur kunnen we niet verkopen, maar veel andere apparatuur is nog steeds niet beperkt", aldus de CEO tegen Bloomberg. Er zullen andere kopers voor de premiumproducten van ASMI zijn zolang de vraag naar chips blijft groeien, voegde hij toe. Het aandeel ASMI stijgt woensdag een procent, op een rood Damrak. Bron: ABM Financial News

