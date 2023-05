Heineken koopt aandelen terug van Femsa Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft voor 333 miljoen euro aan aandelen Heineken en Heineken Holding teruggekocht van het Mexicaanse Femsa. Dit maakte de Amsterdamse brouwer woensdag voorbeurs bekend. Het gaat om circa 2,5 miljoen aandelen Heineken voor 92,75 euro per aandeel en ongeveer 1,3 miljoen aandelen Heineken Holding voor 77,25 euro per aandeel. Heineken betaalt de transactie uit bestaande faciliteiten en de impact op de schuldratio van de brouwer is minimaal. Femsa verkoopt in totaal voor 2,7 miljard euro aan aandelen Heineken en voor 1,0 miljard euro aan aandelen Heineken Holding, tegen dezelfde prijzen als Heineken betaalde. Ook deze verkoop is volgens Heineken vandaag met succes afgerond. Bron: ABM Financial News

