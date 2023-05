Lagere opening AEX verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting lager openen. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,6 procent in het rood.

Dinsdag koerste de AEX op een relatief rustige nieuwsdag 1 procent lager op 756,67 punten, waarbij vooral defensieve namen de stemming drukten.

De S&P500 index bleef dinsdagavond dichtbij huis en sloot vrijwel ongewijzigd op 4.205,52 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg wel 0,3 procent tot 13.017,43 punten, maar de Dow Jones daalde 0,1 procent tot 33.042,78 punten.

Afgelopen weekend werden de Amerikaanse president Joe Biden en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden voor de Republikeinen Kevin McCarthy het eens over een verhoging van het schuldenplafond. Het wachten is nu op de ondertekening in het Congres voor de deadline van juni. Tot die tijd blijven markten afwachtend, stelde Interactive Brokers.

Vermoedelijk wordt er vandaag gestemd in het Huis van Afgevaardigden. Daarna volgt nog de Senaat. De deal moet uiterlijk 5 juni geformaliseerd zijn, omdat Washington anders niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

De Aziatische beurzen noteren vanochtend over de brede linie lager, na zwakke macro-economische cijfers uit China. De Chinese industrie kromp in mei nog harder en de dienstensector zag de groei vertragen.



De Hang Seng index in Hongkong blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen, en de index daalt bijna 3 procent. De Nikkei verliest zo’n 1,7 procent en ook de beurs in Seoul noteert licht lager en daalt 0,3 procent.



Beleggers hebben vandaag vooral aandacht voor de inflatiecijfers uit Frankrijk en Duitsland, en in de VS voor de arbeidsmarkt, in de vorm van het banenrapport van ADP en de openstaande vacatures. Vrijdagmiddag verschijnt het grote banenrapport.

Bedrijfsnieuws



ASML heeft met succes een obligatielening ter waarde van 1 miljard euro geplaatst. De obligaties kennen een coupon van 3,50 procent en lopen af in december 2025. De opbrengsten zal ASML gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De Mexicaanse bierbrouwer Femsa gaat voor 3,3 miljard euro aan aandelen Heineken verkopen en voor nog een kwart miljard euro aan obligaties, waarop Heineken voor 10 procent zal intekenen.

Azerion boekte in het eerste kwartaal meer omzet en zag de winstgevendheid aantrekken. Ook herhaalde Azerion de outlook en ziet het significant meer ruimte om kosten te besparen.

TKH heeft een akkoord bereikt met private investeringsgroep Argos Wityu over de verkoop van TKH France voor 118 miljoen euro.



