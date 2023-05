TKH verkoopt TKH France Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft een akkoord bereikt met private investeringsgroep Argos Wityu over de verkoop van TKH France voor 118 miljoen euro. Dit maakte TKH woensdag voorbeurs bekend. TKH houdt naar verwachting een boekwinst van circa 20 miljoen euro aan de transactie over. TKH zal 26,5 miljoen euro investeren in SCS Wityu om een belang van 40 procent te verkrijgen, terwijl Argos Wityu de controle houdt en het management van TKH France ook deelneemt in de leiding. De transactie wordt naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar afgerond. Met deze desinvestering raakt TKH circa 130 miljoen euro aan omzet en bijna 20 miljoen euro aan EBITA kwijt. TKH wil zich geheel richten op smart technologie, zo verklaarde het bedrijf de keuze om het Franse onderdeel te verkopen. Bron: ABM Financial News

