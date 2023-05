Hewlett Packard Enterprise groeit matig

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett Packard Enterprise heeft gemengde resultaten geboekt in het afgelopen kwartaal, met een tegenvallende omzetgroei, maar het bedrijf ziet kansen in de snelgroeiende vraag naar rekenkracht om kunstmatige intelligentie-applicaties te laten draaien.

De omzet steeg met 4 procent in het tweede kwartaal dat eindigde op 30 april. Zonder valuta-effecten was de groei 9 procent. De 7 miljard dollar omzet was iets lager dan de 7,1 miljard tot 7,5 miljard dollar die het bedrijf had voorspeld en de 7,2 miljard dollar van de analistenconsensus.

De aangepaste winst was 0,52 dollar per aandeel. Dit was de bovenkant van de bandbreedte van 0,42 tot 0,52 dollar die het bedrijf eerder had voorspeld. De nettowinst van 0,32 dollar per aandeel was conform de eerdere guidance van het bedrijf.

Het segment "intelligent edge" groeide met 50 procent tot 1,3 miljard dollar. De operationele marge in dit segment steeg sterk van 13 naar 27 procent.

In het segment "hoogpresterend rekenen en kunstmatige intelligentie" was de groei 18 procent tot 840 miljoen dollar. De orders voor AI-systemen was nog sneller, na het recente succes van AI-systemen die op taalmodellen gebaseerd zijn, zoals ChatGPT.

Outlook

Voor het komende kwartaal zou de omzet moeten uitkomen tussen 6,7 miljard en 7,2 miljard dollar, stelde het bedrijf. Een tegenvallertje voor beleggers omdat analisten gemiddeld op 7,24 miljard dollar rekenden.

In het boekjaar moet de omzet 4 tot 6 procent groeien, wat een stap terug is van de 6 procent die eerder werd genoemd.

Het cloudbedrijf rekent op een winst 1,42 tot 1,50 dollar per aandeel en een aangepaste winst van 2,06 tot 2,14 dollar voor het boekjaar. Eerder was de doelstelling 1,40 tot 1,48 dollar en aangepast 2,02 tot 2,10 dollar.

Het aandeel daalde dinsdag nabeurs 6 procent.