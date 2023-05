HP Inc boekt meer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HP Inc heeft in het afgelopen kwartaal meer winst geboekt, ondanks een forse omzetdaling. Dat bleek dinsdag nabeurs uit de resultaten van het tweede kwartaal. De omzet daalde met 22 procent van 16,5 miljard tot 12,9 miljard dollar. De nettowinst steeg met 7 procent van 1,0 miljard naar 1,1 miljard dollar, of van 0,94 tot 1,07 dollar per aandeel. Dit was fors hoger dan eerder werd verwacht. De operationele marge daale iets van 8,8 naar 8,7 procent en de aangepaste nettowinst daalde van 1,2 miljard naar 0,8 miljard dollar, of van 1,08 tot 0,80 dollar per aandeel. Daarmee kwam het winstcijfer waar het bedrijf op stuurt aan de bovenkant van de bandbreedte uit die als doelstelling voor het tweede kwartaal gold. Dit was 0,73 tot 0,83 dollar. Het aandeel daalde nabeurs 3 procent op het bericht. Outlook Voor het derde kwartaal van het gebroken boekjaar voorziet HP een nettowinst van 0,61 tot 0,71 dollar en een aangepast winstcijfer van 0,81 tot 0,91 dollar per aandeel, exclusief 0,20 dollar aan reorganisatiekosten en andere bijzondere poisten. Voor het boekjaar rekent HP op een aangepast winst per aandeel van 3,30 tot 3,50 dollar. Bron: ABM Financial News

