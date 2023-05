Wall Street sluit verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, nadat in het weekend een voorlopige deal werd gesloten over het schuldenplafond in Washington.

De S&P500-index bleef dichtbij huis en sloot op vrijwel ongewijzigd op 4.205,52 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 13.017,43 punten. De Dow Jones-index daalde 0,1 procent tot 33.042,78 punten.

Wall Street was maandag gesloten vanwege Memorial Day in de Verenigde Staten.

Afgelopen weekend werden de Amerikaanse president Joe Biden en de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden voor de Republikeinen Kevin McCarthy het eens over een verhoging van het schuldenplafond. Het wachten is nu op de ondertekening in het Congres voor de deadline van juni. Tot die tijd blijven markten afwachtend, stelde Interactive Brokers.

"Wij denken dat het grootste risico voor de Amerikaanse aandelenmarkt nu meer samenhangt met het monetaire beleid van de Fed", aldus chief investment officer Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Wij denken dat de kans veel groter is dat de Fed de rente verhoogt, wat betekent dat een verdere economische vertraging meer dan waarschijnlijk is", aldus Aslam.

Dinsdag bleek het consumentenvertrouwen in mei te zijn verzwakt, zoals Conference Board meldde. De daling was wel kleiner dan verwacht.

De Amerikaanse huizenprijzen daalden intussen met 0,4 procent in maart.

Vrijdag werd bekend dat de PCE-inflatie in de VS in april is opgelopen. Daarom rekent een duidelijke meerderheid van 61 procent van de markt nu op nog een renteverhoging van 25 basispunten door de Fed in juni. Tot aan het verschijnen van de inflatiedata eind vorige week, ging een meerderheid van de markt nog uit van een pauze.

Later in de week verschijnen belangrijke banencijfers uit de VS. Woensdag volgen het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP over de maand mei en data over de openstaande vacatures in de VS in april. Donderdag verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en vrijdag het officiële banenrapport.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag redelijk rustig. Naast de Case Shiller huizenprijzen over maart staat het consumentenvertrouwen over mei van The Conference Board op de agenda.

De euro/dollar stond op 1,0724.

WTI-olie werd 4,4 procent goedkoper op 69,46 dollar per vat. "De olieprijs is opeens belegerd door drie zaken waarvan ik dacht dat ze in de achteruitkijkspiegel waren verdwenen", stelde Bob Yawger van Mizuho. Dat zijn de schuldendeal die nog niet afgerond blijkt te zijn, de komende rentevergadering van de Fed waar een renteverhoging opeens toch mogelijk lijkt en ten derde "de OPEC+ vergadering dit weekend roept zorgen op dat er meer Russische olie de markt op dreigt te komen als het beleid niet wijzigt", aldus Yawger.



Bedrijfsnieuws

Energie-aandelen waren verliezers, omdat de olieprijs hard daalde.

Nvidia bleef stijgen na de hoopvolle winstverwachtingen rond de AI-hype. Het aandeel steeg 3 procent tot 400 dollar. Een week geleden wad dit nog 305 dollar.

Autofabrikant Ford steeg 4 procent na een koopadvies van Jefferies.

Retailer Newell won 2 procent, nadat het bedrijf voor het weekend een reorganisatie bekendmaakte.

Tesla steeg 4 procent. Analisten van Wedbush wezen op een bezoek van Elon Musk aan China, voor het eerst in drie jaar.

Serve Robotics gaat samenwerken met Uber. Dankzij de overeenkomst kan Serve zijn robots inzetten voor Uber Eats in meerdere markten in de Verenigde Staten, waarbij tot tweeduizend Serve Robots zullen worden ingezet. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Het aandeel Uber daalde 2 procent.