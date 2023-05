Olieprijs terug onder 70 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag fors gedaald tot het laagste niveau in bijna vier weken, in afwachting van de uitkomst van een vergadering van OPEC+landen komend weekend. De julifuture voor een vat ruwe olie sloot 4,4 procent lager op 69,46 dollar op de New York Mercantile Exchange. Het was de laagste slotstand sinds 4 mei. "We zagen de olieprijs weer terugzakken nu beleggers naar de volgende fase van de saga rond het Amerikaanse schuldenplafond kijken, naast zorgen dat de hardnekkige inflatie waarschijnlijk een rem zal zijn op de vraag en dus op de wereldeconomie", stelde Michael Hewson van CMC Markets. "De productieniveaus waren in april en mei niet zo krap als verwacht en daardoor is de aanvoer groter dan voorzien." De aardgasprijs daalde na een weersvoorspelling waaruit bleek dat er tot 12 juni waarschijnlijk niet bijzonder vraag naar stookolie zal zijn om woningen te verwarmen. De vergadering van 4 juli zal een draaipunt worden, zei Louis Navellier van Navellier Calculated Investing. Er is toenemende spanning tussen Rusland en Saoedi-Arabië. Rusland pompt toenemende volumes van goedkope ruwe olie op de wereldmarkt, wat de pogingen van Saoedi-Arabië om de olieprijs op te krikken ondermijnt,stelt Navellier. Handelaren zijn op hun hoeden nadat de Saoedische olieminister vorige week waarschuwde dat speculanten op een lagere olieprijs moeten oppassen. Dit zou een hint zijn dat OPEC+ kan besluiten tot een productieverlaging zondag. Bron: ABM Financial News

