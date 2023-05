Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, terwijl de olieprijs sterk daalde, nadat onzekerheid in de markt sloop over een deal die in het weekend in Washington werd bereikt.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,9 procent lager op 456,63 punten. De DAX daalde 0,3 procent tot 15.908,91 punten. De Franse CAC 40 verloor 1,3 procent tot 7.209,75 punten. De Britse FTSE zakte 1,4 procent naar 7.522,07 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING was er aanvankelijk gebrek aan richting. Maandag bewogen de Europese beurzen ook al weinig op het Amerikaanse politieke akkoord. Omdat Wall Street maandag dicht was voor de viering van Memorial Day, konden Amerikaanse beleggers dinsdag voor het eerst reageren op het akkoord over het Amerikaanse schuldenplafond dat in het weekend werd bereikt. Deze deal moet nog door het Congres en dat kan nog een zware bevalling worden.

"Er is nog steeds een ongemakkelijk gevoel" terwijl de markten wachten tot het Congres de wet tekent die het schuldenplafond verhoogt, volgens Russ Mould van AJ Bell. "Onvrede in diverse vleugels van de Democraten en Republikeinen was voldoende om de suggestie te wekken dat het akkoord nog niet in kannen en kruiken is, ook al lijkt het wel zeer waarschijnlijk dat het plafond uiteindelijk gewoon wordt verhoogd."

Ook waren er zorgen over het economische herstel in China, vanwege de diepe structurele problemen waar de Chinese economie mee kampt.

De inflatiecijfers deze week in Europa zullen bepalen hoe de Europese rentes zullen bewegen in aanloop naar de juni-vergadering van de ECB. Na een reeks matige harde economische cijfers en verzwakkend sentiment "die zouden moeten voorkomen dat de Europese markten al te optimistisch worden, aldus ING.

Economisch nieuws was er over het economisch sentiment in de eurozone dat in mei daalde van 99 naar 96,5, terwijl het consumentenvertrouwen stabiliseerde maar wel negatief bleef. In de Verenigde Staten daalde het consumentenvertrouwen ook in mei, volgens Conference Board, hoewel de daling kleiner was dan werd gevreesd.

De Amerikaanse huizenprijzen waren in maart 1,1 procent lager.

De olieprijs daalde sterk en zakte weer onder 70 dollar in New York. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 4,3 procent in het rood op 69,59 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 75,62 dollar werd betaald, een daling van 4 procent. Ook de aardgasprijs daalde ruim 4 procent.

De euro/dollar herstelde wat tot 1,0720. Bij aanvang van de handelsdag zakte het muntpaar tot 1,0694 en maandag rond 22.00 uur stond er een 1,0708 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Franse banken waren de gebeten hond. In Parijs sloot Société Générale 6 procent lager en Crédit Agricole 10 procent. Ook ING daalde 2 procent in Amsterdam.

Stijgers waren halfgeleiderbedrijven Infineon en STMicroelectronics met een plus van 1,2 procent

Siltronics lijkt een mooie toekomst te hebben, ondanks een vertraging in de vraag naar wafers dit jaar, stelde Jefferies, die een koopadvies gaf en het koersdoel verhoogde. De nieuwe fabriek in Singapore zou vanaf volgend jaar de winstgevendheid moeten verhogen.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond verdeeld, nadat Wall Street maandag gesloten bleef. Er was een hogere start voorspeld. De S&P 500 index steeg 0,1 procent en Nasdaq steeg 0,6 procent. De Dow Jones-index daalde juist 0,4 procent.