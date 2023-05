AEX doet stap terug

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager gesloten. De slotkoers was 756,67 punten, een min van 1,0 procent.

Het was een relatief rustige nieuwsdag, waarbij vooral defensieve namen de stemming drukten.

Omdat Wall Street maandag dicht was in verband met Memorial Day, konden Amerikaanse beleggers vandaag voor het eerst reageren op het afgelopen weekend bereikte akkoord over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Deze deal moet echter nog worden goedgekeurd door het Congres, en dat lijkt nog een lastige bevalling te gaan worden, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Hij verwacht overigens wel dat de geplande deal groen licht zal krijgen.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de huizenprijzen in de grootste steden van de Verenigde Staten. Deze zijn in maart op jaarbasis gedaald.

Ook werden de cijfers over het consumentenvertrouwen gepubliceerd. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in mei gedaald, maar veel minder sterk dan gevreesd.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0725.

Brent olie daalde met bijna 4 procent, nadat Russische vertegenwoordigers dit weekend opperden dat er bij de aanstaande OPEC+ vergadering mogelijk geen productieverlaging komt. Een vat Brent olie noteerde op 74,03 dollar.

Stijgers en dalers

Vandaag ging technologie opnieuw aan kop en wist ASML 1,0 procent bij te schrijven en steeg Adyen met 0,9 procent.



Echter, de stemming werd gedrukt door de defensieve namen zoals Shell, Unilever en AB NAMRO. Deze aandelen verloren ruim 2 procent. Heineken verloor 3 procent en DSM Firmenich had het extra zwaar en verloor zelfs 4,3 procent.

In de AMX won Inpost 1,7 procent, gevolgd door Flow Traders met 1,6 procent. Basic-Fit verloor 3,7 procent en OCI daalde met bijna 8 procent. Morgan Stanley kwam met een negatief rapport over de kunstmestsector.

In de AScX was Ebusco de sterkste stijger met 0,9 procent koerswinst. Het aandeel reageerde positief op het nieuws dat het bedrijf de batterijen gaat leveren voor een binnenvaartuig op waterstof. Azerion daalde daarentegen met 15,1 procent in aanloop naar de kwartaalupdate van woensdagochtend.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam moest de Dow Jones een stap terug doen en daalde met 0,6 procent. De S&P 500 verloor 0,1 procent, maar de Nasdaq steeg met 0,4 procent.