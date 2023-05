Beursblik: Europese aandelen verdienen meer aandacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor Europa zijn op de middellange termijn structureel verbeterd en dus zijn aandelen uit deze "onbeminde" regio een strategische heroverweging waard. Dit vinden analisten van JPMorgan Asset Management. Europese aandelen hebben het sinds september 2020 over het algemeen beter gedaan dan Amerikaanse aandelen. Aanvankelijk profiteerden deze aandelen van een wereldwijde verschuiving van groeiaandelen naar waardeaandelen, maar recenter werd het momentum gestimuleerd door winstverbeteringen nu Europa het veel beter dan gevreesd heeft gedaan zonder Russisch gas, aldus de Amerikaanse vermogensbeheerder. "De pandemie en de energiecrisis hebben de leiders van de regio in beweging gebracht en een einde gemaakt aan een langdurige periode van straffe bezuinigingen en negatieve rentevoeten", meent JPMorgan. Op middellange termijn verwacht de bank dat dit de nominale winsten in Europa zal ondersteunen, wat niet in de huidige waarderingen tot uiting komt. "Daarom denken wij dat beleggers de afgelopen tien jaar de aandelen van het continent terecht hebben gemeden, maar dat zij de rol van Europese aandelen in hun portefeuille nu moeten heroverwegen", aldus de bank. Bron: ABM Financial News

