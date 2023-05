Beursblik: Chinese groeimotor hapert Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chinese lijkt niet de verwachte motor van de wereldwijde groei te worden. Dit zegt valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst tegen ABM Financial News. Eerder dit jaar was het idee in de financiële markten dat de wereldwijde groei gestimuleerd zou worden door het sterke Chinese herstel dat zou volgen nadat het zero-covid beleid werd stopgezet door Beijing en de economie weer openging. Dit duwde de prijzen van grondstoffen en vooral industriële metalen fors omhoog in het eerste kwartaal. Helaas blijft het verwachte sterke herstel uit, aldus valutahandelaar Derks. Volgens Derks is dit zeer problematisch voor China, dat een economische groeidoelstelling van ongeveer 5 procent heeft. Dit rechtvaardigt wellicht een nieuwe versoepelingsronde van de Chinese centrale bank, of misschien een extra verlaging van de zogeheten Reserve Requirement Ratio. "Met dit laatste middel wordt de banken meer ruimte verschaft om krediet te verlenen. Echter, het kan wel 9 tot 12 maanden duren voordat deze maatregelen een netto positief effect hebben op de wereldwijde groei", aldus de analist. Ook daalt de inflatie in China harder dan verwacht, als gevolg van de zwakke binnenlandse vraag. Sommige analisten vrezen dan ook voor mogelijke deflatie, aldus Derks. Hoewel een gematigde inflatie goed nieuws is voor de consumptie, is een buitensporige deflatie problematisch. Dit kan leiden tot uitgestelde vraag en dus tot lagere winsten voor bedrijven en minder nieuwe banen. Derks houdt er dan ook rekening mee dat om de groei aan te jagen er nieuwe maatregelen zullen komen om de Chinese munt in waarde te doen dalen. iBanFirst verwacht dan ook dat de euro/yuan verder kan stijgen en heeft als koersdoel 7,70 voor het komende kwartaal. De euro/yuan handelt woensdagmiddag op 7,61. Bron: ABM Financial News

