Futures voorspellen groene opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,3 procent in het groen. Wall Street was maandag gesloten vanwege Memorial Day in de Verenigde Staten. "De volumes zouden vandaag weer normaal moeten worden... dus we zouden een veel beter beeld moeten krijgen van de markttrends, waarbij het optimisme over een akkoord over het Amerikaanse schuldenplafond risicovolle activa kan blijven ondersteunen in het begin van de week", aldus SPI Asset Management. Afgelopen weekend werd er in Amerika een voorlopig akkoord bereikt tussen president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy over een verhoging van het schuldenplafond. Dinsdag kunnen de Amerikaanse beurzen daar voor het eerst op reageren. "Verdere ontwikkelingen zullen deze week met spanning worden afgewacht [...] totdat er een definitief akkoord is bereikt, zullen de markten waarschijnlijk afwachtend blijven", aldus Interactive Investor. Op macro-economisch vlak is het dinsdag redelijk rustig. Naast de Case Shiller huizenprijzen over maart staat het consumentenvertrouwen over mei van The Conference Board op de agenda. De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0733. WTI-olie is 2,5 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Nvidia blijft stijgen en ligt dinsdag op koers voor een openingswinst van 3,5 procent. Ford stijgt in de voorbeurshandel 3 procent na een koopadvies van Jefferies. Retailer Newell Brands lijkt een procent hoger te gaan openen, nadat het bedrijf voor het weekend een reorganisatie bekendmaakte. Slotstanden vrijdag De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,3 procent op 4.205,45 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.093,34 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent hoger op 12.975,69 punten. Bron: ABM Financial News

