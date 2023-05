Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag verdeeld in een markt die zich oriënteert op het antwoord op de vraag welke richting de voorkeur zou moeten hebben.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 461,70 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,5 procent op 16.034,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,2 procent met een stand van 7.289,52 punten. De Britse FTSE zakte 0,2 procent naar 7.611,24 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is er dinsdag een gebrek aan richting.

Omdat Wall Street maandag dicht was in verband met Memorial Day, kunnen Amerikaanse beleggers vandaag voor het eerst reageren op het afgelopen weekend bereikte akkoord over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Deze deal moet echter nog worden goedgekeurd door het Congres, en dat lijkt nog een lastige bevalling te gaan worden. Toch denkt Wiersma dat ook hier groen licht zal komen.

In de eurozone kwam het definitieve consumentenvertrouwen over mei uit op 96,5 tegen 99 in april en een verwachte 98,6.

In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag de huizenprijsontwikkelingen in maart en het consumentenvertrouwen over mei van The Conference Board op de agenda.

Olie noteerde dinsdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het rood op 71,34 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 75,62 dollar werd betaald, een daling van 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0716. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0694 en maandag rond 22.00 uur stond er een stand van 1,0708 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs noteerde de koers van het aandeel Société Générale ruim 5 procent lager, het aandeel Crédit Agricole ging daar met een koersverlies van 8,4 procent ruim overheen. Aan de pluszijde stond daar alleen een koerswinst van 2 procent voor het aandeel STMicroelectronics tegenover.

Op de beurs van Frankfurt viel het met de verliezers, in tegenstelling tot Parijs, reuze mee, waarbij ook nog eens alle koersverliezen onder het procent bleven. De koers van het aandeel Infineon was met een winst van 2,5 procent de grootste stijger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

Wall Street was maandag gesloten.