Euro krijgt maar geen wind in de zeilen

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rondom de 1,07 dollar nadat de markt sinds afgelopen vrijdag naar aanleiding van de redelijk robuuste Amerikaanse inflatiecijfers over april steeds meer rekening is gaan houden met toch nog een Amerikaanse renteverhoging en steeds minder met een renteverlaging.

"Of eigenlijk met helemaal geen renteverlaging", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De kwestie schuldenplafond van de Verenigde Staten lijkt in de valutamarkt eigenlijk geen rol van betekenis meer te spelen, nu het wachten is op een goedkeuring van het dit weekend gesloten akkoord door het Congres", aldus Van der Meer.

Vanochtend rond 09.30 uur noteerde de euro kort op 1,0672 dollar.

Van der Meer verwacht deze week vooral veel aandacht voor de Amerikaanse banendata, in totaal vier deze week met woensdag de groei in de private sector in mei en vacaturestand over april, donderdag de wekelijkse steunaanvragen en vrijdag het grote banenrapport over mei.

In de eurozone kwam het definitieve consumentenvertrouwen over mei uit op 96,5 tegen 99 in april en een verwachte 98,6.

In de Verenigde Staten staan voor vanmiddag de huizenprijsontwikkelingen in maart en het consumentenvertrouwen over mei van The Conference Board op de agenda.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0699 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8647 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2372 dollar.