Directeur Van der Sar stapt op bij Ajax

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft besloten om te stoppen bij Ajax. Dit werd dinsdag bekend. Van der Sar draagt zijn taken per 1 juni aanstaande over aan zijn collega-directieleden. De Raad van Commissarissen heeft aan Van der Sar gevraagd formeel aan te blijven tot 1 augustus voor een goede overdracht. "Na bijna elf jaar in de directie ben ik op. […] Het voelt niet goed om de komende periode beslissingen te moeten nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan. Vandaar mijn besluit om nu te stoppen", zei Van der Sar in een verklaring. "Wij wilden graag dat Edwin zou blijven, maar zijn besluit stond vast en wij hebben dat te respecteren. Het afgelopen seizoen is niet representatief voor de totale periode van Ajax onder zijn leiding", zei RvC-voorzitter Pier Eringa dinsdag. Spoedig na 1 augustus verwacht de RVC de nieuwe directie-samenstelling bekend te kunnen maken. "Onze ambitie daarbij is om iemand met een Ajax-achtergrond in de top toe te voegen." Bron: ABM Financial News

