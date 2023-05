Klein verlies op Damrak, koerssprong Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met een klein verlies van start gegaan. Kort na opening daalde de AEX 0,2 procent naar 762,50 punten. In de AEX ging Prosus aan de leiding met een koerswinst van 0,8 procent. Exor won na een koopaanbeveling 0,6 procent. ING en Aegon leverden bijna een procent in en ASMI 1,4 procent. In de AMX won Just Eat Takeaway 1,4 procent en Allfunds 1,1 procent. OCI en Basic-Fit daalden 1,4 en 1,7 procent. Smallcap Ebusco won 6,1 procent. Ebusco heeft met de levering van batterijen voor een binnenvaartuig op waterstof de eerste stap gezet in de scheepvaart. Accsys steeg 0,7 procent, terwijl Azerion 13,2 procent daalde. Azerion is de afgelopen handelsdagen echter tientallen procenten gestegen. Bron: ABM Financial News

