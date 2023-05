AEX start vermoedelijk licht in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent. Maandag koerste de AEX index op een rustige Tweede Pinksterdag, zonder impulsen van Wall Street vanwege Memorial Day, nog een half procent lager op 764,10 punten. De Amerikaanse beurzen kunnen dus vandaag pas reageren op het voorlopige akkoord om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen, dat afgelopen weekend werd gesloten. De Amerikaanse futures noteren vanochtend enkele tienden van een procent in het groen. Vrijdag anticipeerden de Europese en Amerikaanse beurzen overigens al op een akkoord en sloten flink hoger. Het akkoord zal op zijn vroegst woensdag aan het Huis van Afgevaardigden worden voorgelegd, en daarna moet de Senaat ook nog instemmen. Naar verluidt is 5 juni D-day, ofwel de datum waarop het akkoord geformaliseerd moet zijn, omdat anders Amerika vanaf die dag niet langer aan al zijn financiële verplichtingen zou kunnen voldoen. De Aziatische beurzen noteren vanochtend verdeeld. De Hang Seng index in Hongkong blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen, en de index daalt een procent. De beurs in Seoel, die maandag nog gesloten was, stijgt daarentegen met een procent. Beleggers hebben vanmiddag aandacht voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de Case Shiller huizenprijzenindex in de VS, maar ook de Spaanse inflatie. Vanochtend werd al bekend dat de afzetprijzen in de Nederlandse industrie in april op jaarbasis voor het eerst in ruim twee jaar een daling lieten zien. Bedrijfsnieuws ING heeft een koopaanbeveling voor Exor afgegeven, aldus handelaar Bert van der Pol van Today's Group. Ebusco heeft met de levering van batterijen voor een binnenvaartuig op waterstof de eerste stap gezet in de scheepvaart. Er werden vanochtend geen financiële details bekendgemaakt.? Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg vrijdag 1,3 procent naar 4.205,45 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.093,34 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent hoger op 12.975,69 punten. Bron: ABM Financial News

