Update: Ebusco zet eerste stap in scheepvaart

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft met de levering van batterijen voor een binnenvaartuig op waterstof de eerste stap gezet in de scheepvaart. Dit bleek dinsdag uit een persbericht van het beursgenoteerde bedrijf uit Deurne. Ebusco tekende een contract met Oechies Elektrotechniek. Het gaat in eerste instantie om de levering van 36 batterijpakketten voor de WEVA Antonie 1, het eerste nieuwbouw waterstof binnenvaartschip ooit. In totaal omvat de overeenkomst 10 megawatt uur aan batterijen. Het vaartuig wordt 135 meter lang met een laadvermogen van 3.700 ton, bedoeld voor het vervoer van zout tussen Delfzijl en de haven van Rotterdam. Er werden vanochtend geen financiële details bekendgemaakt. Ebusco nam in 2022 een belang van 40 procent in Zero Emission Services, een aanbieder van oplossingen voor emissievrije binnenvaart. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

