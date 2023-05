Europese beurzen sluiten licht lager na rustige Pinksterdag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag licht lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 460,87 punten. De Duitse DAX liet een bescheiden verlies optekenen van 0,2 procent op 15.952,73 punten. De Franse CAC 40 verloor ook 0,2 procent bij een stand van 7.303,81 punten. De Britse FTSE was gesloten vanwege een bank holiday. Het was een rustige handelsdag met lage volumes, omdat ook op Wall Street niet werd gehandeld. In de VS is maandag Memorial Day. De Amerikaanse beurzen kunnen dinsdag pas reageren op een voorlopig akkoord om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen. Mogelijk is er dan op de Europese markten ook een sterkere reactie. Hoewel er een akkoord ligt tussen de Amerikaanse president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy, moet deze deal nog wel worden goedgekeurd in het Congres, en dat lijkt nog geen eenvoudige opgave te worden. "Er is altijd een kans, hoe klein ook, dat de hardline Republikeinen de inspanningen van McCarthy kunnen ondermijnen", aldus SPI Asset Management. "Beleggers zullen vermoedelijk wachten tot de deal [over het verhogen van het schuldplafond] door het Congres is goedgekeurd, alvorens zij hun risicoblootstelling zullen verhogen", zeiden analisten van UniCredit. Op macro-economisch vlak was het vandaag rustig. Later deze week staan inflatiecijfers uit de eurozone en banencijfers uit de VS op de agenda. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0710 en olie noteerde in een louter elektronische handel vrijwel stabiel boven de 72 dollar. De Turkse lira noteerde maandag op het laagste niveau ooit, na de herverkiezing van president Recep Tayyip Erdogan. Beleggers hebben weinig vertrouwen in het economische beleid van Erdogan, die al langere tijd druk uitoefent op de Turkse centrale bank om, ondanks de hoge inflatie, de rente te blijven verlagen. De beurs in Istanbul steeg rond de 4 procent. Bedrijfsnieuws Grote koersuitschieters waren er maandag niet. In Parijs won Unibail-Rodamco-Westfield rond ruim een procent. Worldline leverde meer dan 2,5 procent in. In Frankfurt ging Sartorius ruim een procent hoger en leverde Continental meer dan 2 procent in. Opvallend was de daling van het aandeel van Borussia Dortmund, dat 27 procent kelderde nadat de voetbalclub afgelopen weekend op de valreep de landstitel verspeelde aan Bayern München. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.