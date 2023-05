Wall Street gesloten op Memorial Day

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag gesloten vanwege Memorial Day. Vrijdag sloten de indexen in New York nog flink hoger.

Afgelopen weekend werd er in Amerika een voorlopig akkoord bereikt tussen president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy over een verhoging van het schuldenplafond. Dinsdag kunnen de Amerikaanse beurzen daar voor het eerst op reageren.

Het akkoord moet nog door het Amerikaanse Congres worden goedgekeurd en dat is verre van een gelopen race. Volgens Biden hebben zowel de Democraten als de Republikeinen water bij de wijn gedaan om tot een akkoord te komen en is het dus een eerlijke deal. Maar vanuit beide kampen klinken kritische geluiden.

Op macro-economisch vlak springen de banencijfers uit de VS later deze week het meest in het oog. Woensdag volgen het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP over de maand mei en data over de openstaande vacatures in de VS in april. Donderdag verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en vrijdag het officiële banenrapport.

Banendata zijn belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve, net als inflatiecijfers. Vrijdag werd bekend dat de PCE-inflatie in de VS in april is opgelopen. Daarom rekent een duidelijke meerderheid van 66 procent van de markt nu op nog een renteverhoging van 25 basispunten door de Fed in juni. Eerder werd uitgegaan van een pauze.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,3 procent op 4.205,45 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 33.093,34 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent hoger op 12.975,69 punten.