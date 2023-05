Saaie dag op Europese beurzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het is maandag rustig op de Europese beurzen, ondanks een akkoord over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur een verlies van minder dan 0,1 procent op 461,24 punten. De Duitse DAX maakte een pas op de plaats op 15.983,99 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 7.314,49 punten. De Britse FTSE is gesloten. Hoewel er een akkoord is tussen de Amerikaanse president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy, moet deze deal nog wel worden goedgekeurd in het Congres, en dat lijkt nog geen eenvoudige opgave te worden. "Beleggers zullen vermoedelijk wachten tot de deal [over het verhogen van het schuldplafond] door het Congres is goedgekeurd, alvorens zij hun risicoblootstelling zullen verhogen", zeiden analisten van UniCredit. Verder is Wall Street vandaag nog gesloten vanwege Memorial Day en in Londen genieten beurshandelaren ook van een lang weekend. Hierdoor zijn de handelsvolumes op de Europese beurzen die wel geopend zijn, ook laag. De euro/dollar handelt op 1,0718 en olie noteert in een louter elektronische handel vrijwel stabiel rond 72,65 dollar. Grote koersuitschieters zijn er maandag niet echt. In Parijs wint Unibail-Rodamco-Westfield 1,2 procent en dat Teleperformance 1,0 procent. In Frankfurt gaat Porsche 2,7 procent hoger en levert Continental 1,3 procent in. Slotstanden Wall Street De breed samengestelde S&P 500 index steeg afgelopen vrijdag, dankzij optimisme over een mogelijk schuldenakkoord in het weekend, 1,3 procent tot 4.205,45 punten en techbeurs Nasdaq won 2,2 procent op 12.975,69 punten. Bron: ABM Financial News

