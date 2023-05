Nauwelijks beweging op Beursplein 5 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het maandag rustig aan. De AEX daalt 0,1 procent naar 767,09 punten. Het Damrak moet het vandaag zonder Wall Street en Londen doen. Beide aandelenmarkten zijn gesloten. Afgelopen week werd er in Amerika een akkoord bereikt tussen president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy over een verhoging van het schuldenplafond. Dit akkoord moet nog wel door het Amerikaanse Congres worden goedgekeurd, en dat is verre van een gelopen race. Volgens Biden hebben zowel de Democraten als de Republikeinen water bij de wijn gedaan om tot een akkoord te komen, en is het dus een eerlijke deal. Maar vanuit beide kampen klinken kritische geluiden. De beursagenda is vandaag helemaal leeg. En omdat Wall Street en Londen gesloten zijn zullen de volumes ook laag zijn. De euro/dollar handelt maandag op 1,0723 en olie wordt een half procent duurder. Stijgers en dalers Koploper in de AEX is Besi met een koerswinst van 1,1 procent. Exor en Randstad stijgen 0,6 procent. Aegon koerst 2,3 procent lager, maar het aandeel noteert ook ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel wel. Prosus levert 1,7 procent in. In de AMX gaat Aperam 2,1 procent hoger en OCI 1,5 procent. Aalberts en Van Lanschot dalen 2,5 en 5,4 procent, maar ook deze aandelen noteren net als Aegon vandaag ex-dividend. Bij de smallcaps speelt Azerion zich weer in de kijker met een koerswinst van bijna 17 procent. Vivoryon stijgt 2,6 procent, maar CM.com en Sif dalen circa een procent. Bron: ABM Financial News

