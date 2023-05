AEX licht hoger van start gegaan, onder aanvoering ABN Amro en Besi Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,2 procent hoger op 769,20 punten, terwijl de Midkap eveneens 0,2 procent won. Afgelopen weekend werd er in Amerika een verhoging van het schuldenplafond overeengekomen. Die deal moet nog wel in het Congres worden goedgekeurd, en dat belooft geen eenvoudige opgave te worden. Onder de hoofdaandelen ging ABN Amro aan kop met 1,3 procent koerswinst, gevolgd door halfgeleider Besi met 1,1 procent. Aegon koerste 1,8 procent lager. Het aandeel noteert evenwel ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt de verzekeraar wel. In de AMX won AMG 1,3 procent. Van Lanschot noteerde ex-dividend en daalde daarom vijf procent. In de AScX won Azerion 8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.