Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, na een principe-akkoord in de VS over een verhoging van het schuldenplafond.

IG voorziet een openingswinst van 21 punten voor de Duitse DAX en een plus van 2 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE blijft vandaag dicht vanwege een bank holiday.

De Amerikaanse president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy hebben van zaterdag op zondag een principe-akkoord bereikt over een verhoging van het plafond voor de komende twee jaar, tot na de presidentsverkiezingen.

De deal over de verhoging van het schuldenplafond moet nog wel door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden worden goedgekeurd. En dat is nog geen gelopen race.

Biden riep op de deal goed te keuren om zo "een catastrofale default" te voorkomen, die een economische recessie zou inleiden.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op een opleving aan het einde van een per saldo negatieve week. De Stoxx Europe 600 en Duitse DAX verloren afgelopen week zo'n 1,5 tot bijna 2 procent.

De Britse detailhandelsverkopen liepen in april op maandbasis sterker op dan verwacht, terwijl de daling in maart nog wat groter uitviel dan eerder bekend werd gemaakt.

Maandag moeten de Europese beurzen op het vasteland het doen zonder de steun van Wall Street en de beurzen in Londen, die dicht zijn.

Bedrijfsnieuws

Bank of America verhoogde vrijdag de koersdoelen voor Besi, ASML en ASMI. Volgens analist Didier Scemama zijn aandelen van fabrikanten van apparatuur voor de productie van halfgeleiders de grootste winnaars van AI in Europa. De aandelen stegen in Amsterdam circa 4 tot 6,5 procent.

In Parijs ging STMicroelectronics aan kop met een winst van bijna 4 procent en in Frankfurt steeg Infineon ruim 4 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield heeft verdere vooruitgang geboekt om de schulden af te bouwen met de verkoop van twee objecten, één in de Verenigde Staten en één in Europa. Het aandeel daalde rond een procent in de CAC 40.

Verder vielen in de Franse index de luxemerken Kering, Hermes en LVMH positief op.

In de Duitse DAX steeg Continental ruim 4 procent. Vastgoedfonds Vonovia daalde bijna 2 procent.

Euro STOXX 50 4.338,86 (+1,6%)

STOXX Europe 600 461,41 (+1,2%)

DAX 15.983,97 (+1,2%)

CAC 40 7.319,18 (+1,2%)

FTSE 100 7.627,20 (+0,7%)

SMI 11.434,24 (+1,0%)

AEX 767,86 (+1,7%)

BEL 20 3.652,16 (+0,7%)

FTSE MIB 26.713,40 (+1,2%)

IBEX 35 9.191,10 (+0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Maandag is Wall Street gesloten vanwege Memorial Day.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd.

Naast de aanhoudende onzekerheid omtrent het Amerikaanse schuldenplafond, draaide het vrijdag om nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten.

Op jaarbasis kwam de PCE-kerninflatie uit op 4,7 procent ten opzichte van 4,6 procent in maart, zo bleek vanmiddag. Economen hadden gerekend op een onveranderd cijfer van 4,6 procent. De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

"Dat is voer voor de voorstanders onder de bestuurders van de Federal Reserve om de renteknop nog niet los te laten", volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Het kan zijn dat er in juni een pauze wordt ingelast, maar dat de Fed in juli de rente gewoon weer verhoogt", aldus Marey. "De Fed wil een vertraging bewerkstelligen, maar met deze cijfers gaat het op alle niveaus de verkeerde kant uit, als het aan de Fed ligt", aldus Marey vrijdag.

Vorige week rekende zo'n 35 procent van de markt op een verhoging van 25 basispunten in juni, inmiddels is dat ruim de helft.

De inkomens van Amerikanen stegen in april op maandbasis met 0,4 procent, na een stijging van 0,3 procent in maart. De verwachting van economen lag ook op een stijging met 0,4 procent.

De consumentenbestedingen stegen in april met 0,8 procent, na een plus van 0,1 procent in maart. Hiervoor was door economen een stijging met 0,4 procent voorzien.

De nieuwe orders voor duurzame goederen stegen onverwacht. De orders namen op maandbasis met 1,1 procent toe. Er werd door economen echter gerekend op een daling van 0,8 procent.

Uit het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan bleek dat het consumentenvertrouwen in mei is gedaald, maar minder dan eerder uit een voorlopig cijfer bleek. Ook de inflatiedata die bij de enquête horen waren beter dan verwacht.

De olieprijs steeg ruim een procent.

Bedrijfsnieuws

Technologieaandelen eisen al een tijdje de aandacht op met flinke koerswinsten. Deze week deed Nvidia er nog eens een schepje bovenop, nadat het bedrijf bevestigde dat AI een forse bijdrage kan leveren aan de groei van de technologiesector. Het aandeel noteerde daarop nieuwe recordstanden en nadert inmiddels de club van bedrijven met een beurswaarde van meer dan 1.000 miljard dollar.

Het aandeel Nvidia sloot vrijdag 2,5 procent hoger en steeg op weekbasis bijna 25 procent.

Chipmaker Marvell Technology kwam donderdag nabeurs met een sterke outlook, ook deels door AI. Het aandeel steeg vrijdag ruim 32 procent.

Cloudsoftwarebedrijf Workday kwam met beter dan verwachte cijfers en won 10 procent.

S&P 500 index 4.205,45 (+1,3%)

Dow Jones index 33.093,34 (+1,0%)

Nasdaq Composite 12.975,69 (+2,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag overwegend hoger.

Nikkei 225 31.199,21 (+0,9%)

Shanghai Composite 3.217,34 (+0,2%)

Hang Seng 18.697,24 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0734. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0729.

USD/JPY Yen 140,39

EUR/USD Euro 1,0734

EUR/JPY Yen 150,69

MACRO-AGENDA:

- Geen agendapunten

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten