Schuldenplafond en macrocijfers op de agenda

(ABM FN-Dow Jones) Komende week zal de schuldenproblematiek in de VS vermoedelijk het kookpunt bereiken, nu er een voorlopig akkoord ligt dat nog door het Congres moet worden goedgekeurd.

De Amerikaanse president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy hebben vannacht een principe-akkoord bereikt over een verhoging van het plafond voor de komende twee jaar, tot na de presidentsverkiezingen.

De deal over de verhoging van het schuldenplafond moet dus nog door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden worden goedgekeurd. En dat is nog geen gelopen race.

Biden riep op de deal goed te keuren om zo "een catastrofale default" te voorkomen, die een economische recessie zou inleiden.

Macro-agenda

Nu het grootste gedeelte van het cijferseizoen achter de rug is, zal de aandacht komende week weer opgeëist worden door een redelijk drukke macro-economische agenda.

Maandag belooft het nog een relatief rustige dag te worden als Wall Street gesloten is vanwege Memorial Day. In het VK is het ook een vrije dag en in Europa vieren een aantal landen Pinksteren. Euronext is echter gewoon geopend.

Dinsdagochtend krijgen we in eerste instantie meer inzicht in de ontwikkelingen van de Nederlandse producentenprijzen en het producentenvertrouwen. Daarnaast staat het consumentenvertrouwen in Europa op het menu, evenals Spaanse inflatiecijfers. Ook in de VS staat het consumentenvertrouwen op de agenda, net als de Case Shiller huizenprijzen over maart.

Op woensdag krijgen we meer te weten over de detailhandelsverkopen in Japan gedurende april en de inkoopmanagersindex in China over mei, berekend door de overheid.

In Frankrijk staan de inflatiecijfers over mei op de rol, net als de definitieve economische groei gedurende het eerste kwartaal. In Duitsland is het dan tijd voor de werkloosheidscijfers en de voorlopige inflatiecijfers gedurende mei. In de VS wordt het aantal wekelijkse nieuwe hypotheekaanvragen bekendgemaakt, evenals het ADP-banenrapport, een inkoopmanagersindex in Chicago en de openstaande vacatures gedurende april.

Donderdag is het dan tijd voor de inkoopmanagersindices van S&P Global voor Azië, Europa en Amerika. Ook zal er aandacht zijn voor de voorlopige inflatiecijfers in Europa gedurende mei en de werkloosheid. In de VS staan de wekelijkse steunaanvragen op de agenda, evenals de gegevens over de arbeidskosten, de bouwuitgaven en de wekelijkse olievoorraden.

Aan het einde van de week volgen cijfers over de Franse industriële productie, maar de aandacht zal vooral worden opgeëist door de banencijfers in mei in de VS.

Laatste restje bedrijfscijfers

Het cijferseizoen is nagenoeg klaar, maar er staan in de VS nog wel een paar bekende namen op de rol. Dinsdag is het nabeurs de beurt aan Hewlett Packard en HP Inc, gevolgd door Salesforce op woensdag. Donderdagavond is het tijd voor de kwartaalcijfers van Broadcom. Broadcom sloot recent nog twee contracten met Apple. Apple meldde dat het om een "miljardendeal" gaat.

De AEX-fondsen Aalberts, Aegon en Van Lanschot zullen maandag ex-dividend noteren en gedurende de week staan de jaarvergaderingen van de verzekeraars ASR en NN Group op de rol.

In Brussel is de agenda ook gevuld met jaarvergaderingen en ex-dividenden. Bekende namen met een ex-dividend notering zijn Ackermans, Elia en Euronav.