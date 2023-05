Olieprijs veert op

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 72,67 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,2 procent duurder. Op weekbasis werd WTI ruim anderhalf procent duurder.

Begin deze week kregen de olieprijzen een impuls nadat de Saoedische energieminister, Prince Abdulaziz bin Salman, zich keerde tegen olie shortsellers. Dat werd door marktkenners gezien als een hint dat er meer productieverlagingen in het vat zitten.

Donderdag kwamen de oliemarkten juist onder druk te staan nadat Rusland aangaf dat de markt niet hoeft te rekenen op verdere productieverlagingen. OPEC en zijn bondgenoten komen volgend weekend bijeen.

In april kondigde OPEC+ een productieverlaging van 1,15 miljoen vaten per dag aan. Die verlaging ging begin deze maand in. Rusland beloofde daarbij de productie tot het eind van het jaar met 500.000 vaten per dag te verlagen.

Verdere verlagingen lijken inderdaad onwaarschijnlijk omdat de productieverlagingen pas begin mei van kracht werden, zei Barbara Lambrecht, grondstoffenanalist bij Commerzank.

"Toch is een [nieuwe] productieverlaging nog niet van tafel, wat de prijzen voorlopig zou moeten ondersteunen," aldus de analist.

Lambrecht zei dat op enquêtes gebaseerde ramingen van de OPEC-productie voor mei waarschijnlijk zullen bevestigen dat een vermindering van ongeveer 1 miljoen vaten per dag consequent wordt doorgevoerd, wat betekent dat de markt waarschijnlijk al een tekort heeft.

Een belangrijke indicator voor de oliemarkt is het aantal actieve boorplatforms in de VS. Dat aantal daalde voor de vierde week op rij en staat inmiddels op 570, gelijk aan het aantal ruim een jaar geleden. De olieprijzen blijven zwak vanwege de zorgen over een mogelijke recessie.

De oliemarkten zullen volgende week in het teken staan van de komende bijeenkomst van OPEC+ op 4 juni. Ook een oplossing voor het Amerikaanse schuldenplafond, of juist het uitblijven van een deal, kunnen de prijzen in beweging zetten. Maandag zijn de fysieke oliemarkten gesloten vanwege Memorial Day in de VS.