Gesprekken over Amerikaans schuldenplafond gaan 'op en neer'

(ABM FN-Dow Jones) De gesprekken over het schuldenplafond gaan "op en neer". Dit zei Republikein Patrick McHenry uit North Carolina, een belangrijke plaatsvervanger van House Speaker Kevin McCarthy, vrijdag tegen verslaggevers. "We zitten in het midden van een heleboel verschillende gesprekken en een heleboel verschillende papieren die heen en weer gaan, en zoals ik al zei, de details worden lastiger en de gevolgen zijn groter," zei McHenry. Op de vraag of de onderhandelaars de zaak vrijdag kunnen afsluiten, kon McHenry geen antwoord geven. De deadline van 1 juni komt dichterbij. Volgens de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen kan de VS mogelijk dan al niet meer aan bepaalde betalingsverplichtingen voldoen. Bron: ABM Financial News

