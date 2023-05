Update: AEX voorzichtig optimistisch over kans op deal schuldenplafond

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gestegen. Met een slot van 767,86 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis 0,1 procent. Vorige week steeg de index met bijna 2 procent, toen naar 767,10 punten.

Beleggers wachten op een deal over het Amerikaanse schuldenplafond. Minister van financiën Janet Yellen waarschuwde al dat een mogelijke wanbetaling begin juni "zeer waarschijnlijk" is.

Gesprekken tussen het Witte Huis en House Speaker Kevin McCarthy verliepen afgelopen week weliswaar productief, maar witte rook kwam er nog niet.

"Hoewel er een kleine kans is dat de VS op 1 juni niet meer aan de betalingsverplichting kan voldoen, is er wel een risico op een default. Er zijn bovendien maar weinig vluchtwegen voor beleggers", concludeert marktstrateeg Axel Botte van Ostrum Asset Management.

"Een faillissement van de VS zou onmiddellijke gevolgen hebben voor Amerikaanse huishoudens en beleggers wereldwijd", aldus Botte. Het risico op een default is dit jaar hoger dan ten tijde van de kredietcrisis in 2011, meent de marktanalist.

Fitch Ratings plaatste de AAA-rating van de VS afgelopen week op een negatieve ‘credit watch’ en zei dat de onderhandelingen over het schuldenplafond het risico hebben vergroot dat de overheid betalingen voor sommige van haar verplichtingen zou kunnen missen. Fitch zei echter ook dat het nog steeds verwacht dat er uiteindelijk een oplossing wordt gevonden.

"Sinds de financiële crisis in 2008 hebben dit soort waarschuwingen niet meer het effect dat ze vroeger hadden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die nog steeds rekent op een deal over het schuldenplafond.

Een duidelijk lichtpunt waren afgelopen week de cijfers van Nvidia en uitspraken van de chipfabrikant voeden de hoop dat AI-programma's een nieuwe periode van groei zullen opleveren voor een aantal grote technologiebedrijven.

"De cijfers [van Nvidia], maar vooral de vooruitzichten voor het huidige kwartaal, overtroffen de meest optimistische verwachtingen. Niet een klein beetje, maar echt in hele grote mate. We noemen dat ook wel 'blow-out numbers'", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak was er in het bijzonder aandacht voor de PCE-inflatie in de VS over de maand april. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,7 procent ten opzichte van de 4,6 procent in maart. Economen hadden gerekend op een onveranderd cijfer van 4,6 procent.

De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

En omdat de Amerikaanse inflatiecijfers op alle fronten een versnelling lieten zien, "is dat voer voor de voorstanders onder de bestuurders van de Federal Reserve om de renteknop nog niet los te laten", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

Na het verschijnen van de inflatiecijfers steeg de kans op een renteverhoging door de Federal Reserve in juni van 48 naar 53 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0703, een daling van meer dan een half procent op weekbasis. WTI-olie kostte circa 73 dollar en werd daarmee op weekbasis zo'n 2 procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen ASML, Besi en ASMI afgelopen week aan kop met winsten van 6 tot ruim 12 procent na de sterke cijfers van sectorgenoot Nvidia. Bank of America verhoogde daarop de koersdoelen voor de drie halfgeleiders.

DSM Firmenich daalde ruim 5 procent op weekbasis. Het bedrijf haalde met de verkoop van 6,7 miljoen bestaande aandelen via een versnelde boekprocedure 733 miljoen euro op.

IMCD won afgelopen week 2,5 procent na een adviesverhoging door Barclays. AkzoNobel was hekkensluiter, met een verlies van bijna 6 procent. Prosus verloor bijna 4,5 procent op weekbasis.

In de AMX was AMG afgelopen week een uitblinker met ruim 9,5 procent koerswinst. Alfen daalde juist 4 procent op weekbasis. Barclays verlaagde het koersdoel voor Alfen van 102,00 euro naar 84,00 euro, met een onveranderd Neutraal advies. Just Eat Takeway daalde afgelopen week ruim 9,5 procent en belandde daarmee onderaan in de index.

Aalberts verloor op weekbasis circa 6 procent. Dit nadat het bedrijf volgens analisten een solide update had gegeven en de analisten van onder andere DeGroof Petercam en Jefferies geen aanleiding zagen om hun koopadvies aan te passen.

Inpost won bijna 6 procent op weekbasis. Advent International heeft een pluk aandelen Inpost aan PPF Group verkocht. Het gaat om een belang van 15 procent, dat Advent voor 10,00 euro per aandeel verkoopt aan PPF. Ook heeft PPF de optie bedongen om in de toekomst nog eens een belang van 15 procent te mogen kopen van Advent.

In de AScX was Azerion koploper, met een winst van bijna 93 procent, zonder duidelijke aanleiding. Vivoryon daalde licht op weekbasis en sloot vrijdag op 14,84 euro. Vivoryon haalde met succes iets meer dan 25 miljoen euro op. Er werden 1,785 miljoen nieuwe aandelen geplaatst voor 14,00 euro per stuk.

Fastned daalde ruim 10 procent op weekbasis, nadat bestuurders aanzienlijk minder aandelen hebben verkocht dan verwacht en ook nog eens in een hoger tempo, aldus ING. Onduidelijk is nog aan wie de aandelen zijn verkocht. Een groot deel, 600.000 stukken, zou in ieder geval terecht zijn gekomen bij institutionele beleggers. Ook tegen welke prijs dit gebeurde, is volgens ING onbekend. "Het belangrijkste is dat de overhang nu weg is, en veel sneller dan verwacht", aldus analist Marc Hesselink.

Envipco won na cijfers zo'n 2 procent, maar Lucas Bols en Renewi daalden respectievelijk rond 5,5 en ruim 8 procent op weekbasis na het openen van de boeken.



Het lokaal genoteerde Onward Medical boekte een koerswinst van dik 17 procent op weekbasis na een positief artikel in Nature.

Update: om aan te geven dat olieprijs op weekbasis duurder werd.