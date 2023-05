Jan van Halst benoemd tot commissaris Ajax Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Jan van Halst is vrijdagmiddag benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Ajax. Dit meldde de beursgenoteerde voetbalclub na afloop van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in de Johan Cruijff ArenA. De benoeming van Van Halst tot voetbalcommissaris is per direct geformaliseerd en geldt voor een periode van drieënhalf jaar, tot en met de jaarvergadering in november 2026. Van Halst kwam als profvoetballer onder meer uit voor Ajax, FC Twente, Vitesse en FC Utrecht. Verder trad commissaris Peter Mensing tijdens de BAVA af. Naast de vandaag benoemde Van Halst bestaat de raad van commissarissen van Ajax nu uit voorzitter Pier Eringa, Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick. Tijdens de BAVA kwam er ook groen licht voor het beloningsbeleid en werd de beloning voor de RvC vastgesteld. De leden krijgen een vaste beloning van 25.000 euro bruto per jaar. Voorzitter Eringa krijgt daarbovenop een extra bedrag aan vaste beloning van 10.000 euro bruto per jaar en Van Halst een extra bedrag aan vaste beloning van 20.000 euro bruto per jaar. Deze beloningen zorgden voor veel ophef. De bestuursraad van AFC Ajax Vereniging stelde eerder deze week zijn positie beschikbaar vanwege de beloningen. Bron: ABM Financial News

