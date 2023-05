Halfgeleiders fier aan kop in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een mooie winst het weekend ingegaan. Aangevoerd door de halfgeleideraandelen steeg de AEX 1,7 procent tot een slotstand van 767,86 punten. Door dit sterke slot bleef er op weekbasis zelfs een bescheiden winst voor de hoofdindex over. Beleggers wachten nog altijd op nieuws over het Amerikaanse schuldenplafond, terwijl de deadline van 1 juni dichterbij komt en de Verenigde Staten een lang Memorial Day weekend tegemoet gaan. Wall Street is maandag dan ook gesloten. Volgens Goldman Sachs blijven de aandelenmarkten redelijk veerkrachtig, hoewel de zorgen over het schuldenplafond zijn toegenomen. Men houdt vast aan het feit dat beleidsmakers het belang van een akkoord blijven benadrukken. Door de aanhoudende focus op het Amerikaanse schuldenplafond was er vrijdag minder dan gebruikelijk aandacht voor de PCE-inflatiecijfers, die voor de Federal Reserve belangrijk zijn. Op jaarbasis kwam de PCE-kerninflatie uit op 4,7 procent ten opzichte van 4,6 procent in maart, zo bleek vanmiddag. Economen hadden gerekend op een onveranderd cijfer van 4,6 procent. "Dat is voer voor de voorstanders onder de bestuurders van de Federal Reserve om de renteknop nog niet los te laten", volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Het kan zijn dat er in juni een pauze wordt ingelast, maar dat de Fed in juli de rente gewoon weer verhoogt", aldus Marey. "De Fed wil een vertraging bewerkstelligen, maar met deze cijfers gaat het op alle niveaus de verkeerde kant uit, als het aan de Fed ligt", aldus Marey vrijdag. Vorige week rekende zo'n 35 procent van de markt op een verhoging van 25 basispunten in juni, inmiddels is dat ruim de helft. Andere Amerikaanse macrodata waren redelijk positief, zo stegen de inkomens en bestedingen in de VS in april harder dan een maand eerder, stegen de orders voor duurzame goederen onverwacht en viel de daling van het consumentenvertrouwen mee. Ondertussen blijven techaandelen in trek door het optimisme over kunstmatige intelligentie. Na Nvidia op woensdag kwam chipmaker Marvell Technology donderdag nabeurs ook met sterke cijfers en positieve geluiden over AI. De euro/dollar noteerde vrijdag rond het slot op 1,0703, terwijl de olieprijs een procent steeg. Stijgers en dalers In de AEX waren de halfgeleideraandelen opnieuw de uitblinkers. Besi steeg 3,8 procent, ASML 4,5 procent en ASMI zelfs 6,5 procent. Donderdag spoten de koersen van deze aandelen ook al omhoog, na de kwartaalupdate van Nvidia waarin AI een grote rol speelde. Vandaag verhoogde Bank of America de koersdoelen voor de drie Nederlandse halfgeleiderspecialisten. Verder won Adyen 2,7 procent. ArcelorMittal werd 1,8 procent duurder. De dalers in de AEX leden slechts kleine verliezen, maar DSM Firmenich verloor wel 0,9 procent. In de AMX steeg Inpost 5,3 procent. Advent International heeft een pluk aandelen Inpost aan PPF Group verkocht. Het gaat om een belang van 15 procent, dat Advent voor 10,00 euro per aandeel verkoopt aan PPF. Ook heeft PPF de optie bedongen om in de toekomst nog eens een belang van 15 procent te mogen kopen van Advent. Aalberts won 2,1 procent en Aperam ook. Daarmee herstelde Aalberts wat van het koersverlies dat werd geleden na de kwartaalupdate eerder deze week. Volgens handelaar Bert van der Pol van Today’s Group lag de gehele staalsector er vandaag goed bij en daar profiteerden Arcelor en Aperam van. Corbion daalde een procent en Alfen verloor 2,5 procent. Bij de kleinere aandelen was Azerion opnieuw de uitblinker, met een koerswinst van liefst 28 procent. Al dagenlang stijgt het aandeel met tientallen procenten, maar nieuws lijkt er niet te zijn. Vivoryon steeg, net als Ebusco, 2,3 procent naar 14,84 euro. Vivoryon haalde met succes iets meer dan 25 miljoen euro opgehaald. Er werden 1,785 miljoen nieuwe aandelen geplaatst voor 14,00 euro per stuk. Fastned daalde een procent. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein noteerde Wall Street in he groen. De S&P won een procent en de Nasdaq zelfs 1,7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.