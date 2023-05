Bank of America verhoogt koersdoelen halfgeleideraandelen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft vrijdag de koersdoelen voor ASML, ASMI en Besi verhoogd. De Amerikaanse bank verhoogde het koersdoel voor ASML van 775 naar 791 euro, voor ASMI van 383 naar 442 euro en voor Besi van 101 naar 126 euro. Volgens analist Didier Scemama zijn aandelen van fabrikanten van apparatuur voor de productie van halfgeleiders de grootste winnaars van AI in Europa. Jaarlijks zal er voor ongeveer 4 miljard dollar aan extra apparatuur worden besteld voor AI en door Nvidia, schat Scemama. Dat levert ASML, ASMI en Besi volgens de analist 5 tot 10 procent extra omzet op. Bron: ABM Financial News

